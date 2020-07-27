Какая погода будет в ближайшие три дня в Казахстане
В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди.
Фото : pixabay.com27 июля 2020, 12:56
С прохождением циклона, охватившего большую часть территории Казахстана, и связанные с ним атмосферные фронты, принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает zakon.kz.
В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града, а на юге – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода преимущественно без осадков.
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