Какая погода будет в ближайшие три дня в Казахстане 

В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди.

С прохождением циклона, охватившего большую часть территории Казахстана, и связанные с ним атмосферные фронты, принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает zakon.kz.

В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града, а на юге – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

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