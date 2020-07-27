Карантин продлили до 15 августа в Узбекистане

Повторное ужесточение карантинных мер с 10 июля дало положительный результат.

Карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, были продлены до 15 августа, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.uz.

Отмечается, что повторное ужесточение карантинных мер с 10 июля дало положительный результат: сократилось количество случаев заболевания COVID-19 среди населения и увеличилось ежедневное число случаев выздоровления.

Строгое соблюдение ограничений гражданами, в частности, самоизоляция, социальное дистанцирование в общественных местах, использование медицинских масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также мытье рук с мылом, являются ключевыми факторами разрыва цепочки распространения коронавируса, - говорится в сообщении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Так, в государственных органах и организациях к деятельности непосредственно на рабочих местах должны быть привлечены только сотрудники, выполняющие работу, которую невозможно остановить. Остальные сотрудники должны быть отправлены в трудовой отпуск согласно законодательству либо в максимально возможной степени работать дистанционно (онлайн).

Должна быть приостановлена отправка сотрудников в командировки, а все собрания должны проходить исключительно в онлайн-режиме.

При выявлении среди работников коронавируса рекомендовано при необходимости оказывать материальную помощь для приобретения им лекарств.

Сохраняется запрет на проведение свадеб, семейных и других мероприятий.

Лицам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без причины.

В общественных местах, на улицах, площадях, в скверах запрещено собираться группами из более трех человек, должна соблюдаться социальная дистанция в два метра.

Остается приостановленной деятельность вещевых рынков, непродовольственных товаров, спортзалов, фитнес-клубов, дошкольных образовательных организаций, учебных курсов и кружков всех видов, санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, хостелов, пляжей и других мест отдыха, парикмахерских и салонов красоты и других.

Жесткие карантинные ограничения утратили смысл из-за распространения коронавируса среди населения, считает иммунолог-инфекционист Азиза Ходжаева. Вирусолог Дилдора Секлер отметила, что сейчас важна медицинская сортировка пациентов.

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