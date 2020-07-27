За взятку в полмиллиона тенге задержан майор полиции

Майор служит уже 14 лет.

Командир специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией, майор полиции задержан при получении взятки, сообщает zakon.kz.

В распоряжении редакции "УН" оказалось спецсообщение из департамента полиции ЗКО.

Аскара Серикова, майора полиции 39 лет, задержали сотрудники департамента КНБ 23 июля, в поселке Зачаганск, на третьем километре трассы "Уральск — Саратов". В собственной машине Hyundai Sonata, во время того как ему были переданы деньги в сумме 500 000 тенге.

Деньги Аскару Серикову передавал Даурен Джумашев. Мужчина 31 года, житель Атырау, который работает директором в ТОО "ТазМегаСтрой".

Как выяснилось из досудебного разбирательства, договоренность о получении денег между Аскаром Сериковым и Дауреном Джумашевым состоялась еще в начале июля.

С директора "ТазМегаСтрой", майор полиции потребовал 500 000 тенге, за "покровительство" пятерых граждан Узбекистана. Которых Джумашев хотел устроить работать у себя в ТОО незаконно.

Спустя полмесяца, Джумашев обратился с заявлением в департамент КНБ. Вечером того же дня, Аскара Серикова, майора полиции задержали. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных разбирательств 23 июля, по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки. Деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) — наказываются штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.)

Отметим, что на момент задержания Сериков, находился в очередном трудовом отпуске на основании приказа ДП ЗКО от 13 июля по 21 августа. Также нужно отметить, что в полиции Аскар Сериков, служит 14 лет. Два последних года занимал должность командира взвода специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией.

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