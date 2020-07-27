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Сколько будут доплачивать казахстанцам, задействованным в борьбе с коронавирусом

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Фото : zakon.kz27 июля 2020, 15:34

Постановлением Правительства РК от 23 июля 2020 года внесены дополнения в постановление от 31 декабря 2015 года "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", передает zakon.kz.

В частности, в приложении 13 появился новый подпункт следующего содержания:

Таким образом, казахстанцы, задействованные в борьбе с коронавирусом, получат дополнительные выплаты в 212 500 тенге, 425 000 тенге и 850 000 тенге, в зависимости от группы риска.

МРЗП - установленный законодательством минимальный размер месячной заработной платы. На данный момент он составляет 42 500 тенге.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.


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