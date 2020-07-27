Государство обязано принимать все необходимые меры для того, чтобы сохранить природные богатства для потомков.

Уникальные природные богатства Казахстана с каждым годом истощаются под влиянием человека, заявила в ходе онлайн заседания министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Уникальные природные богатства Казахстана с каждым годом истощаются под влиянием человека. Многие уже никогда не восстановить и не вернуть, — заявила Балаева в ходе заседания на тему "Экологическое просвещение: воспитание, образование и формирование экологической культуры в казахстанском обществе".

Она добавила, что государство обязано принимать все необходимые меры для того, чтобы сохранить природные богатства для потомков.

Но и будущее поколение нужно воспитать так, чтобы традиция бережного отношения к окружающей среде не прерывалась и передавалась из поколение в поколение. Горы мусора в Боровом, уничтожение розового озера копателями глины и соли, также просто туристами, сбор редких лотосов на первомайских прудах в Алматы - далеко не полный перечень недавно возмутивших казахстанцев поступков, — объяснила министр.

Отметим, в заседании круглого стола принимают также участие А.Т. Хусаинов - доктор биологических наук, профессор, руководитель ОФ "Эко-Кокше", В.Дашкова - экотренер Кандидат PhD в области экологии(Казахстан), А.Байбакшиева - и.о. директора Корпоративный фонд Назарбаев Университета "National Conservation Initiative", Е.Мухамеджанов - гражданский активист, основатель проекта ECO Network, Р.Саблин - экотренер, популярный экоблогер (Россия) и другие экологи, эксперты и журналисты.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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