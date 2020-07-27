Более 100 тыс. казахстанцев получили госуслуги через льготные окна ЦОН

Больше всего услуг через льготные окна оказано в ЦОНах городов-мегаполисов – Нур-Султан (9941), Алматы (9719) и Шымкент (7753).

ЦОНы с момента возобновления работы в условиях карантинных ограничений оказали услуги 101,8 тыс. казахстанцам через льготные окна, сообщает zakon.kz.

С середины мая из-за сохраняющейся опасности распространения вируса и беспокойства за жизнь и здоровье казахстанцев, был изменен порядок работы ЦОНов по всей стране. Сейчас ЦОНами оказываются только «бумажные» услуги, недоступные онлайн. Однако три категории граждан, а именно пенсионеры, многодетные матери и лица с ограниченными возможностями могут как и раньше получать электронные услуг в ЦОНах. Для них в каждом фронт-офисе работают льготные окна. Льготники могут там получить как «бумажные» услуги, так и различные виды справок и услуг. В льготные окна также необходимо заранее бронировать очередь.

Больше всего услуг через льготные окна оказано в ЦОНах городов-мегаполисов – Нур-Султан (9941), Алматы (9719) и Шымкент (7753). Список же замыкает Мангистауская область, там, через льготные окна было обслужено 1862 граждан.

По словам Председателя правления Правительство для граждан Асемгуль Балташевой, льготные окна помогут гражданам данных категорий получать услуги быстро и качественно.

- Мы понимаем, что именно этим категориям граждан наиболее сложно получать услуги онлайн самостоятельно, поэтому оставили для них возможность получать их в ЦОНе – добавила она.

Отметим, что с момента запуска работы ЦОНов по новому формату после снятия режима ЧС казахстанцы получили более 2 млн госулуг.

Напоминаем, что граждане могут самостоятельно забронировать очередь через портал egov.kz, телеграмм-бот egovkzbot2.0 либо контакт-центр 1414. Сервис бронирования был доработан, теперь граждане могут видеть свободное время для брони, а также перебронировать время посещения.

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