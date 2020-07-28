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Компьютеры с операционной системой Windows 10 Pro выпускают в Петропавловске

Завод готов ежемесячно выпускать в продажу 2500 компьютеров для нужд населения.

Фото : АО "Завод имени С.М. Кирова"28 июля 2020, 10:00

Выпуск компьютерной техники осуществляется на одном из крупнейших в Казахстане предприятии с более чем 90-летней историей АО "Завод им. С.М. Кирова", сообщает zakon.kz.

На данный момент компоненты для изготовления компьютерной техники акционерному обществу поставляют партнеры, так как к локализации продукции приступили недавно. В скором времени здесь начнется освоение производства плат для блоков питания и модулей интерфейса. Стоит отметить, что в будущем АО "Завод имени С.М. Кирова" в силах перейти на собственное производство.

Завод готов ежемесячно выпускать в продажу 2500 компьютеров для нужд населения. Проектная годовая мощность компьютерной продукции составляет до 70000 единиц в год.

Компьютерная техника завода имени Кирова полностью соответствует требованиям к унифицированному рабочему месту, она включена в Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности. Включение в данный реестр позволяет заинтересованным государственным органам закупать компьютерную технику ZIK через систему государственных закупок, а так же ее могут приобрести и все казахстанцы.

С 1 июля 2020 года вступило в силу соглашение о сотрудничестве между компанией Microsoft и АО "Завод им. С.М. Кирова" об оснащении компьютерной продукции лицензионной операционной системой. Windows 10 Pro является прочной основой для современного рабочего места и включает в себя встроенные средства защиты данных оборудования, защищает деловую информацию и личные данные даже на потерянных или украденных устройствах. Сотрудничество между АО "Завод им С. М. Кирова” и корпорацией Microsoft сочетает в себе преимущества отечественной продукции и программного обеспечения мирового уровня.


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