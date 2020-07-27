Дорожные работы завершены на 55 улицах Нур-Султана

В этом году в рамках выделенных средств проводится ремонт на 150 улицах общей протяженностью 100 км.

В текущем году будет отремонтировано 150 улиц, 100 из них в жилых массивах, передает zakon.kz.

32,5 км отремонтировали дорожники на центральных улицах города.

Средний ремонт завершен на следующих 27 улицах: ул. Қ. Сатпаева, ул. Әл-Фараби (ул. Байырқұм), продолжение ул. Угольной, ул. Кенесары, ул. А. Байтұрсынова, ул. Таха Хусейна, ул. Асан Қайғы, ул. С. Торайгырова, пр. Тұран, ул. Достық, ул. Д. Қонаева, ул. Түркістан, ул. Ақмешіт, ул. 319 (дорога на Bi Village), продолжение ул. М. Макатаева (спецтрасса), ул. Нұрлыжол, бульвар Нұржол, ул. Сауран, пр. Абая, пр. Бөгенбай батыра, пр. Жеңіс, ул. Конституции, ул. Шұғыла, ул. Бұхарбай батыра, ул. Московская, разворотная дорога под мостом «Тұлпар», ул. Дүкенұлы. Работы ведутся на девяти улицах (10,93 км): ул. Амман, ул. Шарля де Голля, шоссе Алаш, ул. Оқжетпес, ул. Бейбітшілік, ул. Р. Дүйсенбаева, ул. Бабатайұлы, проезд по мосту М-2, местный проезд по ул. Сарайшық.

В жилых массивах завершены работы по 28 улицам. В частности, ул. Балуан Шолақ, ул. М.Төлебаева, выезд на ул. А. Байтұрсынова, ул. Сүтбұлақ, ул. пер. Маркакөл, ул. Қарасаз, пер. Нұрлы, пер. Ақберген, ул. Орхон, пер. Шырайлы, ул. Сайрам, ул. Ақбидай, ул. Кеңшалғын, тупик Ақпан, ул. Жолымбетская, ул. Аққайын, пер. Сандықтас, пер. Қайрақты, ул. Аркарлы, ул. Беласар, ул. Қырыққыз, пер. Маралсай, пер. Желдырме, пер. Қоғалы, ул. Қамажай, ул. Аққорған, ул. Аққайын (ЖМ Коктал-1), ул. Тайсойған. На 35 улицах ведутся работы: ул. Капал, ул. Арғанаты, ул. Келес, ул. Кемел, ул. Майдақоңыр, ул. Әлқисса, ул. Алпамыс, ул. Өндіріс от ул. Ақбидай до ул. Үшқоныр, ул. Ақшағыл, ул. Мусоргского, пер. Гүлзар, ул. Киелісай, ул. Бестау, ул. Кеңшілер, ул. Назайтас, ул. Арнасай, ул. Новый Аэропорт, пер. Атакент, ул. Проезд № 52, ул. Қызылсу, ул. Бесағаш, ул. Қашаған, пер. Рауан, пер. Рауан 1, пер. Рауан 2, пер. Шыршық, пер. Қараой, пер. Сумбе, ул. Басықара батыра, ул. Сонар, ул. Сырғалы, ул. А. Үлімжіұлы, ул. Кербезқыз, ул. Шарбақты, тупик Балтакөл.

Напомним, в этом году в рамках выделенных средств проводится ремонт на 150 улицах общей протяженностью 100 км.

В том числе работы ведутся на 50 центральных улицах (58,6 км) и 100 улицах в жилых массивах (41,4 км): к примеру, в ЖМ Ондирис – 16 улиц, Кирпичный – 12 улиц, Агрогородок – 21 улица, Коктал-1 – 12 улиц, Промышленный – 8 улиц, Юго-Восток (правая сторона) – 18 улиц и т.д.

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