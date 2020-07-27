Пеню за неуплаченные налоги спишут физлицам в Казахстане

Срок проведения налоговой амнистии – до 31 декабря 2020 года.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) предусматривает налоговую амнистию по списанию пени для физических лиц, передает zakon.kz.

В частности, гражданам спишут пени по налогам на имущество, землю и транспортные средства физических лиц, которые числились на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года и начисленные позже до даты ее уплаты, - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Главным условием списания является уплата сумм основного долга по налогу. Пеня списывается по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

Исключение составляют обязательства по налогу на имущество и земельный налог за 2019 год, уплатить которые необходимо в срок до 1 октября 2020 года.

Срок проведения налоговой амнистии – до 31 декабря 2020 года.

В этой связи во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов будут созданы комиссии по списанию пени.

Как отмечается, для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически.

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