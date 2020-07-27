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Насколько выросли цены на продукты в Казахстане

Наибольший рост цен наблюдался в Павлодаре и Нур-Султане.

Фото : diapazon.kz27 июля 2020, 16:48

Цены на социально значимые товары выросли на 5,7% с начала года. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр торговли и интеграции Азамат Аскарулы, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, это минимальное значение данного показателя за последние 5 лет. За аналогичный период наблюдалось в 2016 году (9,1%) и 2019 году (7,7%).

Наибольший рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года был зафиксирован в городах Павлодар (+11,9%), Нур-Султан (+11,8%). Наименьший рост цен установился в таких городах как Алматы (+3,1%), Петропавловск (+4,7%) и Актау (+4,8%).

С начала текущего года среди всех социально значимых продовольственных товаров больше всего подорожали картофель (+43,3%), морковь (+31,4%), лук репчатый (+20,3%) крупа гречневая (+19,0%), сахар (+10,7%) и масло сливочное (10,2%). При этом с начала года подешевели в цене капуста белокочанная (- 23,3%), яйца (-7,2%), рис (-7%), мясо кур (-2,9%) и соль (-1%).

Вместе с тем наблюдается стабилизация цен за последние три месяца. В мае рост цен составил 0,1%, в июне 0% и за три недели июля 0,1%. При этом с 14 июля по 21 июля текущего года цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,3%, - сообщил он.

Спикер отметил, что на снижение темпов роста цен на социально значимые продовольственные товары повлияли: введение ряда запретов по вывозу продовольствия, появление на рынке овощей-фруктов нового урожая и сокращение спроса на молочную и мясную продукцию в пользу фруктов и овощей.


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