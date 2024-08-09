Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Насколько выросли цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке в Казахстане

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:36 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в Казахстане выросли по итогам июля. В каких регионах наблюдается наибольшее удорожание, в материале Zakon.kz.

Специалисты рассказали, как изменились цены на рынке жилья в июле 2024 года в Казахстане.

Изменение цен и купля-продажа на рынке жилья в июле 2024 года

За год, с июля 2023 года по июль 2024 года, цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 3,2%, а на продажу нового жилья – на 2,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе – на 7,5%, Талдыкоргане – на 7,2%, Кызылорде – на 7,1%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен: Атырау (16,9%), Астана (8,9%), на рынке аренды жилья – Талдыкорган (28,1%), Жезказган (23,6%), Петропавловск (21,8%) и Атырау (21%).


изменение цен на рынке жилья, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:36

Фото: stat.gov.kz

За июль к июню 2024 года цены на перепродажу квартир повысились на 0,4%, продажу нового жилья – на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,8%.

изменение цен на рынке жилья в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:36

Фото: stat.gov.kz

В июле 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 40 099, из них 9 126 – по индивидуальным домам и 30 973 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с июнем 2024 года (32 943) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 21,7%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 091 – 17,7%) и Астана (6 843 – 17,1%), а также Карагандинская область (3 208 – 8%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 457 сделок (1,1%).

"В июле 2024 года наблюдается рост сделок во всех регионах страны, за исключением Западно-Казахстанской области, где количество сделок уменьшилось на 5%. Наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Астана (+42,2%), Алматинской области (+33,8%) и Улытауской области (+33,6%)". Бюро национальной статистики РК

По сравнению с июнем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 24,5% (на 6 088 сделок). Всего в июле 2024 года по квартирам совершено 30 973 сделок – это 77,2% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (21,6%), Алматы (21,2%) и Карагандинскую область (8,8%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июле 2024 года по ним было оформлено 11 871 сделка.

В Бюро уточнили, что по сравнению с июнем 2024 года в июле 2024 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 13,3%, или на 1 068 сделок. Всего в июле их было зарегистрировано 9 126. Наивысший рост был зафиксирован в городе Алматы (+31,1%), области Улытауской (+31%) и Акмолинской (+27,4%) областях. Спад за месяц произошел лишь в Актюбинской (-11,3%), Восточно-Казахстанской (-1,3%) и Атырауской (-0,4%) областях.

"Количество сделок купли-продажи жилья за июль 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 17,2%, тогда было зарегистрировано 34 225 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 58%), наибольшее снижение – в Восточно-Казахстанской области (на 9,7%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-июль 2024 года по сравнению c январем-июлем 2023 года и составляет 15,6%".Бюро национальной статистики РК
динамика количества сделок купли-продажи за 2022-2024 гг., фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:36

Фото: stat.gov.kz

Ранее специалисты рассказали, сколько составила средняя и медианная зарплата в Казахстане по итогам второго квартала 2024 года и в каких отраслях отмечается наибольший рост.

Читайте также

Сколько средств вложила Япония в экономику Казахстана
Названа сумма капиталовложений Японии в экономику Казахстана
Завезено на площадку нового завода в Жамбылской области
Более 500 тонн металлоконструкций завезли на площадку нового завода в Жамбылской области
Экспортно-кредитное агентство Казахстана, инструменты поддержки отечественных экспортеров
В Казахстане запущены новые инструменты поддержки экспортеров
Оксана Житникова
Бюро национальной статистики Нацбюро Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото
Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли пол и имя второго ребенка
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: