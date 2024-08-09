Насколько выросли цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в Казахстане выросли по итогам июля. В каких регионах наблюдается наибольшее удорожание, в материале Zakon.kz.

Специалисты рассказали, как изменились цены на рынке жилья в июле 2024 года в Казахстане.



Изменение цен и купля-продажа на рынке жилья в июле 2024 года

За год, с июля 2023 года по июль 2024 года, цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 3,2%, а на продажу нового жилья – на 2,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе – на 7,5%, Талдыкоргане – на 7,2%, Кызылорде – на 7,1%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен: Атырау (16,9%), Астана (8,9%), на рынке аренды жилья – Талдыкорган (28,1%), Жезказган (23,6%), Петропавловск (21,8%) и Атырау (21%).





Фото: stat.gov.kz

За июль к июню 2024 года цены на перепродажу квартир повысились на 0,4%, продажу нового жилья – на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,8%.

Фото: stat.gov.kz

В июле 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 40 099, из них 9 126 – по индивидуальным домам и 30 973 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с июнем 2024 года (32 943) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 21,7%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 091 – 17,7%) и Астана (6 843 – 17,1%), а также Карагандинская область (3 208 – 8%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 457 сделок (1,1%).

"В июле 2024 года наблюдается рост сделок во всех регионах страны, за исключением Западно-Казахстанской области, где количество сделок уменьшилось на 5%. Наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Астана (+42,2%), Алматинской области (+33,8%) и Улытауской области (+33,6%)". Бюро национальной статистики РК

По сравнению с июнем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 24,5% (на 6 088 сделок). Всего в июле 2024 года по квартирам совершено 30 973 сделок – это 77,2% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (21,6%), Алматы (21,2%) и Карагандинскую область (8,8%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июле 2024 года по ним было оформлено 11 871 сделка.



В Бюро уточнили, что по сравнению с июнем 2024 года в июле 2024 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 13,3%, или на 1 068 сделок. Всего в июле их было зарегистрировано 9 126. Наивысший рост был зафиксирован в городе Алматы (+31,1%), области Улытауской (+31%) и Акмолинской (+27,4%) областях. Спад за месяц произошел лишь в Актюбинской (-11,3%), Восточно-Казахстанской (-1,3%) и Атырауской (-0,4%) областях.

"Количество сделок купли-продажи жилья за июль 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 17,2%, тогда было зарегистрировано 34 225 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 58%), наибольшее снижение – в Восточно-Казахстанской области (на 9,7%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-июль 2024 года по сравнению c январем-июлем 2023 года и составляет 15,6%". Бюро национальной статистики РК

Фото: stat.gov.kz

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