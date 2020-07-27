Посты установят на въездах в Алматы

Чтобы пресекать завоз животных в город.

С 27 июля на въездах в Алматы установят посты, передает zakon.kz.

Соответствующее поручение значится в постановлении главного санврача города Жандарбека Бекшина.

Департаменту полиции города Алматы, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 27.07.2020 г. по 2.08.2020 г. организовать на въездах в Алматы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением, предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме, - сказано в постановлении.

Жандарбек Бекшин подписал постановление от 23 июля "О запрете проведения массовых мероприятий, способствующих распространению коронавирусной инфекции в дни празднования Курбан айт на территории города Алматы". Вводится запрет на:

- проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

- организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин на территории города Алматы, и реализацию скота в частных домовладениях;

- в период с 31 июля по 2 августа приостановить работу убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью Алматы;

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