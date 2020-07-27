Пьяная автоледи оскорбляла полицейского в Кокшетау

Ей грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

В Кокшетау уголовная ответственность грозит пьяной автоледи за оскорбление полицейского, сообщает zakon.kz.

26 июля около 06.40 часов утра в полицию поступил вызов о том, что водитель автомашины марки Audi находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Незамедлительно для пресечения противоправных действия и привлечения нарушителя к административной ответственности, по указанному адресу был направлен автопатруль. Прибывшие полицейские установили что за рулем авто находится девушка, а для того, чтобы определить степень опьянения, было принято решение направить ее на медицинское освидетельствование.

Нарушительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начала выражать недовольство принимаемыми в отношении нее мерами, отказывалась предоставлять водительское удостоверение, а потом и вовсе принялась оскорблять представителя власти нецензурной бранью, - сообщили в ДП Акмолинской области.

За противоправные действия, 32-летней жительницы п. Косшы Целиноградского района грозит ответственность по статьям административного и уголовного законодательства: в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 613 ч.4 КоАП РК (невыполнение законного требования о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Согласно санкции данной статьи автоледи грозит административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

Также за оскорбление представителя власти в отношении нарушительницы начато досудебное расследование по ст. 378 УК РК (оскорбление представителя власти). Санкция уголовной статьи предусматривает штраф в размере 80 МРП либо арест сроком на 20 суток.

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