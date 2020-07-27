Как пройдет Курбан айт в период пандемии

В этом году Курбан айт будет отмечаться с 31 июля по 2 августа.

Как будут отмечать Курбан айт в сложившийся ситуации рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, сообщает zakon.kz.

В этом году Курбан айт будет отмечаться с 31 июля по 2 августа. Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана, проконсультировавшись с учеными Цент­ральной Азии, принял общую фетву: из-за пандемии в стране айт-намаз проводиться не будет.

В день Курбан айта каждый мусульманин с чистым намерением совершает обряд жертвоприношения и благие дела. В связи с пандемией мы разработали проект по онлайн-совершению обряда жертвоприношения. Для его реализации запустили специальный сайт qurban2020.muftyat.kz. Это не посредничество, а благое начинание с благотворительной целью.

В целях недопущения распро­ст­ранения инфекции, а также для сохранения здоровья наших граж­дан в текущем году не будет выдаваться одна треть жерт­венного мяса.

Каждая туша полностью будет роздана нуждаю­щимся гражданам нашей страны. Призываю проявить максимальное понимание и оказать поддерж­ку данному решению, - сказал он.

Подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме и полная раздача нуждающимся людям уже давно внедрена в Турции, Малайзии, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах и стала ежегодной благой традицией. Нашей целью в применении такой практики является защита наших граждан от пандемии.

Необходимо отметить, что во время Курбан айта региональные представительства ДУМК по согласованию с местными исполнительными органами проведут обряд жертвоприношения в специально отведенных местах с соблюдением всех санитарных норм.

В связи с пандемией в стране не будет совершен айт-намаз. Необходимо воздержаться от посещения близких родственников, соседей.

У каждого человека должна быть индивидуальная ответственность. Пока ситуация не стабилизируется, нам самим надо заранее предупреждать родственников оставаться дома, разъяснять, что нежелательно ходить в гости, и самим не приглашать кого-либо домой. Так мы сможем защитить себя и своих близких. Эту высокую ответственность и осознанность должны проявить все наши сограждане. Во время праздника вы можете поздравить своих родственников по телефону, отправить подарки доставкой. В наше время созданы все технические условия, поэтому вы не лишаетесь возможнос­ти порадовать своих близких и друзей в знаменательные дни. Призываем перенести в онлайн-формат семейные мероприятия, встречи с родственниками и друзьями.

Сейчас не время праздновать, сейчас время заботы и защиты здоровья своего и близких. Необходимо проявить терпение и смирение. Надеемся, что с помощью самих граждан, с дозволения Всевышнего после 2 августа наши мечети вновь откроют свои двери. Специалисты отмечают, что наблюдается спад распространения опасного вируса. Тем не менее каждый должен сохранять бдительность, продолжать выполнять основные требования санитарных врачей. Мы верим и надеемся, что хорошие дни еще впереди, - сказал Верховный муфтий.

Духовное управление мусульман Казахстана в целях недопущения распространения пандемии выступило с обращением касательно проведения джаназа-намаза и обряда погребения. В данном обращении подчеркнута необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при совершении омовения тела, погребения и проведения джаназа-намаза.

Нами даны указания проводить джаназа-намаз в течение 5 минут и после завершения молитвы не задерживать людей. Мы призвали также не собираться более 10 человек на джаназа-намазе и на могиле. Призвали людей перенести такие погребальные мероприятия, как ас беру, 7 дней, 40 дней, до той поры, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране, - сказал он.

Имамы ведут разъяснительную работу в данном направлении

Однако, к сожалению, некоторые граждане пренебрегают нашими советами и тем самым подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких. Безусловно, мы все хотим проводить человека в последний путь. Но сейчас стоит проявить благоразумие. Я еще раз призываю людей строго соблюдать фетву и санитарные требования, не подвергать свое здоровье опасности. Мы призываем всех людей в стране быть как можно осторожнее в этот сложный период, - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Сегодня имамы ведут наставления. Однако есть те, кто идет на поводу чувств и участвует в похоронах.

Мы знаем людей, которые в результате этого заразились и прикованы к постели. В то же время велика ответственность и хозяина дома. Если бы он предупреждал своих родственников, говорил им: "Не приходите выражать соболезнования, пока ситуация в стране не стабилизируется. Мы все должны соблюдать санитарные требования", то сколько добра совершил бы для близких, - сказал он.

В нашей религии одно из самых богоугодных дел – предоставление помощи в нужное время. В связи с этим я призываю предпринимателей не повышать цены на лекарства, а делать добро людям и получать их благодарность. Давайте не будем завышать стои­мость похоронных услуг. Тем более не стоит переоценивать стоимость земли на кладбище. Важно учитывать положение населения в сложный период.

Одним из наиболее эффективных решений для улучшения ситуации в стране является принятие населением ответственности за свое здоровье и строгое соблюдение карантинных требований.

С момента объявления в стране чрезвычайного положения Духовным управлением был утвержден график работы по проведению онлайн-лекций и проповедей. Наши имамы, используя возможности интернет-ресурсов, три раза в день выступали в прямом эфире и отвечали на вопросы, активная работа в данном направлении получила большой отклик и обратную связь со стороны верующих.

Во время карантина проповедническая работа велась по новой системе. Качественная подготовка содержания и сути проповедей способствует повышению религиозной грамотности верующих, формированию чувства патриотизма, а также укреплению межрелигиозного единства и согласия. В течение трех месяцев карантина посредством социальных сетей и канала YouTube во всех регионах было проведено 1 543 проповеди. За текущий период количество подписчиков на YouTube-канале увеличилось на 30% – до 471 367 человек.

На сегодня проведена масштабная разъяснительная кампания среди населения через религиоз­но-познавательную газету "Мунара", которая имеет тираж 30 000 экземпляров, теле-радиостудии "HikmetTV", 22 рес­публиканских и региональных сайта, а также республиканский сall-центр, работающий круглосуточно на двух языках.

Был запущен специальный проект "Qalam-tor", в рамках которого для размещения в социальных сетях контент-продукции www.muftyat.kz и "HikmetTV" соз­дан информационный пул религиозных служащих. 1 010 имамов, состоящих в пуле, оперативно работают в информационно-просветительском направлении.

Представители ДУМК и члены Совета улемов в Священном месяце Рамазан на национальном телеканале "Qazaqstan" в течение 30 дней дали 30 интервью в программе "Ораза қабыл болсын". Сразу же после объявления чрезвычайного положения в стране каждую пятницу на телеканале "Асыл арна" я лично провел 17 пятничных проповедей, в частности, по темам "Смирение во время испытания", "Во всем происходящем есть благо", "Надеж­да на новый день"…

Во время пандемии нами были приняты религиозные решения, а также 12 основополагающих документов, определяющих некоторые положения богослужения. Среди таких документов можно обозначить "Фетву ДУМК касательно погребения людей, умерших от заразной болезни". Следует подчеркнуть, что среди стран СНГ мы одними из первых подготовили данное положение. Мы призвали народ не собираться на джаназа-намаз и перенести погребальные мероприятия до стабилизации ситуации в стране.

Также нами была инициирована совместная молитва со всеми руководителями и представителями исламского мира. Хвала Всевышнему, все религиозные лидеры зарубежных стран поддержали нашу инициативу.

Фонд "Зекет" Духовного управления мусульман Казахстана с помощью верующих и спонсоров доставил 255 кислородных аппаратов в больницы. Наши имамы бесплатно доставили более 2 тонн кумыса больным. Весь коллектив ДУМК перечис­лили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом.

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