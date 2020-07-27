5 аппаратов ИВЛ пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

Оборудование перевозили в кабинах трех грузовых машинах.

Незаконный груз задержан на таможенному посту "Атамекен", сообщает zakon.kz.

5 аппаратов ИВЛ граждане Узбекистана пытались вывезти из Казахстана. Оборудование они перевозили в кабинах трех грузовых машинах. Обнаружили находку сотрудники прокуратуры Мактааральского района, сотрудники таможенного поста "Атамекен" и пограничный наряд ОКП "Жетысай" ВЧ-2037 во время совместных оперативных мероприятий.

Кроме того, на таможенном посту "Конысбаева" таможенники совместно с пограничной службой КНБ РК задержали гражданина Казахстана, у которого был обнаружен пакетик с веществом, похожим на гашиш, весом 1 грамм. Мужчина направлялся из Узбекистана.

Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК.

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