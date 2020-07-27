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Экс-гонщик "Формулы-1" разбил машину стоимостью миллион евро

]McLaren Senna LM — редкий спортивный автомобиль с четырехлитровым двигателем минимальной мощностью 720 лошадиных сил.

Фото : @robgilles27 июля 2020, 19:34

В Монако экс-гонщик "Формулы-1" Адриан Сутиль разбил машину стоимостью миллион евро, сообщает zakon.kz.

Подробности инцидента не сообщаются, известно, что в ДТП участвовала еще одна машина.

По информации Lenta.ru он управлял суперкаром McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в один миллион евро. Автомобиль получил серьезные повреждения, сам спортсмен обошелся без травм.

37-летний Сутиль провел в рамках "Формулы-1" семь сезонов, выступления в серии немец завершил в 2014 году. Спортсмен защищал цвета таких команд как Midland, Spyker, Force India и Sauber. Его лучшим достижением является четвертое место на Гран-при Италии — 2009.

McLaren Senna LM — редкий спортивный автомобиль с четырехлитровым двигателем минимальной мощностью 720 лошадиных сил. В мире существует 20 таких машин. Суперкар был назван в честь трехкратного чемпиона "Формулы-1" бразильца Айртона Сенны, погибшего в 1994 году во время гонки в Италии.


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