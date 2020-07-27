Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19

Как сообщили в Белом доме для президента Трампа или вице-президента Майка Пенса риска нет.

COVID-19 подтвержден у советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Белом доме для президента Трампа или вице-президента Майка Пенса риска нет.

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы. Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет, - говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности при Белом доме, работой которого руководит О'Брайен, функционирует без каких-либо проблем.

О'Брайен - наиболее высокопоставленный сотрудник Белого дома и наиболее часто контактировавший с Трампом из числа заболевших.

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