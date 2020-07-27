Канело заявил, что хочет оторвать Головкину голову
С другими оппонентами вы деретесь, потому что это просто является вашей работой, - сказал Альварес.
Фото : MangaloreXpress27 июля 2020, 20:31
Чемпион мира мексиканский боксер Сауль Альварес признался, что его противостояние с казахстанцем Геннадием Головкиным носит принципиальный характер, сообщает zakon.kz.
Sports.kz. приводит слова "Канело", которые тот произнес в интервью Lospleyers.com
Головкин — единственный соперник, с которым я почувствовал, что хочу оторвать ему голову. С другими оппонентами вы деретесь, потому что это просто является вашей работой, - сказал Альварес.
Боксеры встречались на ринге в 2017 и 2018 годах — в первом бою была зафиксирована ничья, а во втором поединке судьи отдали победу Альваресу. Ожидается, что GGG и "Канело" сразятся в третий раз в 2021 году.
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