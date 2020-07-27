В США ураган обрушил часть "стены Трампа" на границе с Мексикой

Момент попал на видео.

Ураган Ханна в штате Техас оставил без света более 200 тысяч домов и снес часть пограничной стены на границе с Мексикой, сообщает zakon.kz.

Видео, на котором предположительно запечатлен момент разрушения участка стены, разместил у себя в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль.

El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020

Заграждения не выдержали мощных порывов ветра и чуть не рухнули на головы рабочих.

Американо-мексиканская стена -- довольно амбициозный проект Трампа. Заграждения должны протянуться в общей сложности на 1078 километров вдоль границы. Наиболее сильно укрепленный участок находится на въезде в приграничный город Сан-Диего в штате Калифорния. Здесь установлены двойные и тройные барьеры высотой от трех до 4,5 метра.

В субботу, 25 июля, Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о формировании первого в этом году тропического шторма над Атлантикой. На следующий день стихия усилилась до урагана и достигла Техаса. По данным NHC, ураган перемещался со скоростью 64 км/ч, максимальная скорость ветра внутри него достигала 150 км/ч.

В воскресенье губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 прибрежных округах штата. Позже в тот же день Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации во всем штате.

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