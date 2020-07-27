Ученые предупреждают об угрозе использования кондиционера в период пандемии

Немецкие ученые предупреждают: вентиляционное оборудование может гонять по закрытому помещению зараженный коронавирусом воздух.

Медики предостерегают от использования кондиционеров. Они могут стать причиной заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

В материале КТК говорится, что воздух с опасной инфекцией циркулирует по помещению, и в итоге заразиться могут даже люди, сидящие друг от друга на расстоянии восьми метров.

Во время летней жары единственное спасение – кондиционеры. Многих не пугает даже риск простудиться. Но ОРВИ – не самое страшное. Немецкие ученые предупреждают: вентиляционное оборудование может гонять по закрытому помещению зараженный коронавирусом воздух. Их казахстанские коллеги с выводом согласны. Говорят, кондиционер – рассадник микробов.

Когда кондиционер включаем, мы закрываем помещение, и этот кондиционер циркулирует воздух в одном помещении, за счет этого может происходить заражение. И зависит, когда человек менял фильтр. Помимо коронавирусной инфекции в кондиционере, если фильтр вовремя не менять, очень много других заболеваний, которые могут вызывать пневмонию, - объясняет зав. инфекционным отделением Центра фтизиопульмонологии города Алматы Абзал Малбасканов.

На крупных предприятиях и в гипермаркетах, где работают кондиционеры, не защитит даже социальная дистанция. По данным ученых, полторы тысячи сотрудников мясоперерабатывающего завода в Германии подхватили опасный вирус именно из-за вентиляционной системы. Тысячи рабочих заразились одновременно. По этой причине, в ряде стран мира введено ограничение на использование кондиционеров в промышленных, торговых зонах. Это связано с тем, что охлажденный кондиционированный воздух способствует переносу новой коронавирусной инфекции на значительные расстояния.

Охлаждать офисы и дома с помощью кондиционеров медики не рекомендуют. Особенно если фильтр в оборудовании давно не проходил очистку. Ведь на нем оседают пыль, смог и… коронавирус.

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