В Казахстане за сутки выявили 1526 новых случаев коронавируса

Всего в стране подтверждено 84 648 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 870,

- бессимптомных носителей - 656.

Всего в стране подтверждено 84 648 случаев, из них:

в городе Алматы - 10965 (+253),

в городе Нур-Султан -10320 (+250),

в Атырауской области - 10053 (+65),

в Карагандинской области - 8176 (+118),

в ВКО - 5671 (+179),

в ЗКО - 5480 (+86),

в городе Шымкент - 4733 (+25),

в Алматинской области - 4115 (+85),

в Жамбылской области - 3339 (+51),

в Актюбинской области - 2958 (+11),

в Павлодарской области - 2937 (+57),

в СКО - 2849 (+70),

в Кызылординской области -2807 (+69),

в Мангистауской области - 2743 (+44),

в Туркестанской области - 2663 (+48),

в Акмолинской области - 2422 (+52),

в Костанайской области - 2417 (+63).

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