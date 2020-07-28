В Казахстане за сутки выявили 1526 новых случаев коронавируса
Всего в стране подтверждено 84 648 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 870,
- бессимптомных носителей - 656.
Всего в стране подтверждено 84 648 случаев, из них:
в городе Алматы - 10965 (+253),
в городе Нур-Султан -10320 (+250),
в Атырауской области - 10053 (+65),
в Карагандинской области - 8176 (+118),
в ВКО - 5671 (+179),
в ЗКО - 5480 (+86),
в городе Шымкент - 4733 (+25),
в Алматинской области - 4115 (+85),
в Жамбылской области - 3339 (+51),
в Актюбинской области - 2958 (+11),
в Павлодарской области - 2937 (+57),
в СКО - 2849 (+70),
в Кызылординской области -2807 (+69),
в Мангистауской области - 2743 (+44),
в Туркестанской области - 2663 (+48),
в Акмолинской области - 2422 (+52),
в Костанайской области - 2417 (+63).
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