В правительстве Казахстана обсудили меры по смягчению карантинных мер

На повестке заседания была эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото : Википедия

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, передает zakon.kz. На повестке заседания: - Эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Развитие электронной торговли.

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