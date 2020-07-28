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В правительстве Казахстана обсудили меры по смягчению карантинных мер

На повестке заседания была эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото : Википедия28 июля 2020, 08:59

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, передает zakon.kz.

На повестке заседания:

- Эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с коронавирусной инфекцией.
- Развитие электронной торговли.


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