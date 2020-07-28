Цой назвал возможным смягчение карантинных ограничений

Дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19 зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о показателях по заболеваемости коронавирусом в стране, передает zakon.kz.

По его словам, с введения строгого карантина, с 5 июля, зарегистрировано 35 951 случаев коронавируса, отмечается снижение на 29%.

Заболеваемость в среднем достигла 1600 человек в сутки.Также отмечается снижение занятости коек на 43%. Достигнуто снижение основных показателей нагрузки на здравоохранение.

За три недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,90. Процент занятости коек снизился с 90% до 47%.

Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер, - сказал Цой.

Дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19 зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики.

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