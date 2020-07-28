С 3 августа могут открыть ряд объектов в Казахстане

Будет запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов.

Как будут смягчать режим карантина после 3 августа рассказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

При условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, с 3 августа 2020 года при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности будет разрешена деятельность нескольких инфраструктурных объектов, - сказал он.

Кому разрешат работать с 3 августа

- ТРЦ, ТД, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;

- Детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек;

- Детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;

- Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи;

- Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников.

Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также, спортивные тренировки для Национальных сборных не более 30 человек.

Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более 3-х человек;

Работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов.

При этом будет сохранен запрет:

- на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

- на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов;

- на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

- на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков;

- на работу религиозных объектов;

- на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов).

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