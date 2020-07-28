Как карантинные меры повлияли на ситуацию с COVID-19 в Алматы 

Число вызовов скорой помощи с подозрением на пневмонии и COVID-19 снизилось в 4 раза.

О мерах борьбы с коронавирусной инфекцией в городе Алматы рассказал аким города Алматы Бахытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz.

Число вызовов скорой помощи с подозрением на пневмонии и COVID-19 снизилось в 4 раза. Число госпитализации в стационары снизилось в более чем в 2 раза. Количество обращений в поликлиники также снизилось в 2 раза, - сказал он.

На сегодня на борьбу с КВИ задействовано 27 медорганизаций.

Общий коечный фонд составил 6096 коек. Процент занятости коек снижен с 90 до 50%. В ближайшее время планируется увеличение инфекционных коек стационаров первого эшелона для тяжелобольных - на 1015 койко-мест, - сказал аким.

На сегодня проведено 394 тысячи ПЦР исследований.

Ежесуточная мощность на данный момент составляет 9550 ПЦР-исследований. К 1 сентября мощность будет доведена до 19 950 исследований в сутки, - сказал он.

Как рассказал аким создан Стабилизационный фонд по социально значимым лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. В него выделено 10 млрд тенге. В том числе на обеспечение аптечной сети - 5 млрд, стационарам – также 5 млрд. Формируется запас из 94 наименований препаратов. На сегодня на складах города в запасе находится 2,8 млн препаратов.

Сформирован кадровый резерв - 1689 работников. Ведется их постоянная переподготовка.

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