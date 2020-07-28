Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Сколько человек умерли в Нур-Султане и Алматы от коронавируса

Об этом сообщили акимы городов.

Фото : Минздрав РК28 июля 2020, 09:46

На заседании правительства была озвучена цифра, сколько человек умерли от коронавируса в Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили акимы городов.

Так, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что с начала пандемии в городе зарегистрировано 10 320 случаев заражения коронавирусом, 70% из них выздоровели, 1 511 пациентов лечатся. При этом количество больных в тяжелом состоянии снизилось на 54%.

С начала пандемии в столице умерли от коронавируса 225 человек.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 965 случаев заражения. В 6 649 случаях пациенты выздоровели.Умерли от КВИ 73 человека.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты