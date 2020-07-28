Сколько человек умерли в Нур-Султане и Алматы от коронавируса
Об этом сообщили акимы городов.
Фото : Минздрав РК28 июля 2020, 09:46
На заседании правительства была озвучена цифра, сколько человек умерли от коронавируса в Нур-Султане и Алматы, передает zakon.kz.
Об этом сообщили акимы городов.
Так, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что с начала пандемии в городе зарегистрировано 10 320 случаев заражения коронавирусом, 70% из них выздоровели, 1 511 пациентов лечатся. При этом количество больных в тяжелом состоянии снизилось на 54%.
С начала пандемии в столице умерли от коронавируса 225 человек.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 965 случаев заражения. В 6 649 случаях пациенты выздоровели.Умерли от КВИ 73 человека.
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