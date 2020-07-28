В 2 раза снижено количество вызовов скорой в Костанайской области 

В области медицинские организации имеют 2-х месячный запас медикаментов и медицинских изделий.

О мерах борьбы с коронавирусной инфекцией в Костанайской области рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, сообщает zakon.kz.

Развернуто 2 188 коек - 1734 провизорных (загруженность снижена с 90 до 63%), 454 инфекционные койки (загруженность снижена с 53 до 30%). Усилена работа Колл-центров. Отмечается снижение количества звонков со 180 до 120 в день, - сказал он.

При поликлиниках сформировано 160 мобильных универсальных бригад, оказывающих медпомощь пациентам на дому. Отмечается снижение в 2 раза количество вызовов в службу скорой помощи в сутки с 1 600 до 850.

Диагностика проводится на базе 5 лабораторий с общей мощностью до 1 800 исследований в сутки. На базе филиалов ветлабораторий планируется открытие 2 ПЦР-лабораторий с мощностью до 400 исследований в сутки, - сказал аким.

В области медицинские организации имеют 2-х месячный запас медикаментов и медицинских изделий.

В целях бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами создан стабилизационный фонд, предоставлена возвратная финансовая помощь фармацевтическим организациям на сумму 300,0 млн. тенге, - сказал Мухамбетов.

На балансе медицинских организаций области имеется 247 аппаратов ИВЛ.

По его словам, планируется поставка еще 200 аппаратов отечественного производства.

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