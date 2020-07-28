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В Провизорном центре Павлодара не осталось пациентов

В санатории "Мойылды", открытом с 1 июля, было организовано 500 койко-мест для госпитализации больных с пневмонией и ОРВИ.

Фото : instagram28 июля 2020, 11:04

Из санатория "Мойылды", переоборудованном под Провизорный центр, выписался последний пациент, передает zakon.kz.

Персонал Моялды провожает последнюю пациентку. Провизорный пуст, - говорится в паблике vse_obovsem_pvl в instagram.

По информации регионального управления здравоохранения, в "Мойылды" работали 22 врача, 54 медицинских сестер, 61 младших медработников и три волонтёра.

Сейчас в санатории завершаются необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, сегодня он будет возвращен его руководству, чтобы в дальнейшем работать в плановом режиме по оздоровлению населения.

Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, уроандрологические заболевания и болезни женской половой сферы.

Напомним, в санатории "Мойылды", открытом с 1 июля, организовали 500 койко-мест для госпитализации больных с пневмонией и ОРВИ.


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