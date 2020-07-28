Умершую почти неделю назад бабушку в ЗКО не могут похоронить

После вскрытия тело отдадут тем, кто будет его хоронить.

В 20 км от Уральска в садовом обществе тело 71-летней женщины пролежало в доме почти пять дней, сообщает zakon.kz.

Как утверждают соседи бабушки, она скончалась в ночь с 21 на 22 июля. Женщину чуть было не похоронили прямо во дворе ее дома из-за невыносимого запаха разложения, но потом ее все же забрала полиция.

Народу было много, полиция, сотрудники экспертизы, они первые приехали и ждали начальство. Час, наверное, прождали. Потом погрузили мешок с телом в машину и уехали, — рассказывал сосед Юрий Недопекин изданию "УН". – А еще они, сыновья ее, похоронить ее во дворе собрались. Еле отговорил их. Все-таки это неправильно. Да и не "улыбается" знать, что у тебя там в 40 метрах могилка.

Тело забрали 25 июля.

Мы спросили, куда ее теперь повезут. Нам сказали, что в морг на 31 школу, на том и разошлись. Сказали, вроде бы, что акимат ЗКО поможет организовать похороны, возьмет их на себя, — добавил Юрий Недопекин.

В результате 27 июля волонтеры и соседи сообщили, что не могут найти тело.

Мы позвонили в морг 31-й школы по единому номеру, который указан в справочнике. Там сказали, что никакой информации о такой женщине нет. Обзвонили другие морги – там ее тоже нет! Мы не знаем, где ее искать. В полиции нам сказали, что это больше не их дело, их не касается. Нам бы узнать, похоронили ее или нет, а если да – то где? Куда прийти на могилу? Где ее искать-то теперь? — возмущается внучка соседки.

Позднее тело женщины нашлось в Центре судебных экспертиз.

Вскрытие назначено на 28 июля. После этого тело отдадут тем, кто будет его хоронить. Родственники это будут или еще кто, там они сами решат. В любом случае, оно у нас, мы будем проводить вскрытие, — рассказал директор филиала РГКП "Центр судебных экспертиз МЮ РК" Институт судебных экспертиз" по ЗКО Олжас Дюсенбаев.

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