Пассажирка без маски сломала телефон контролеру в Алматы
Конфликт попал на видео.
Фото : gdb.rferl.or28 июля 2020, 12:43
Девушка без маски в салоне автобуса агрессивно отреагировала на просьбу контролера, сообщает zakon.kz.
Видео инцидента было опубликовано на странице в Instagram.
Современные реалии таковы, что каждый должен выполнять стандартные действия. К примеру, носить маску в общественном месте.
Пассажир без маски не хотела выходить из автобуса, в итоге - сломала телефон контролера, - отмечено в сообщении.
На видео девушка отказывается покидать салон по просьбе контролера. И весьма враждебно отвечает. Судя по всему, она все-таки вышла на следующей остановке.
Комментаторы решительно не поддерживают поведение девушки, отмечая, что из-за таких и усиливают карантин.
Это не первый инцидент. На днях алматинец, ехавший в автобусе без маски, извинился после вмешательства акимата.
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