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Пассажирка без маски сломала телефон контролеру в Алматы

Конфликт попал на видео.

Фото : gdb.rferl.or28 июля 2020, 12:43

Девушка без маски в салоне автобуса агрессивно отреагировала на просьбу контролера, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента было опубликовано на странице в Instagram.

Современные реалии таковы, что каждый должен выполнять стандартные действия. К примеру, носить маску в общественном месте.

Пассажир без маски не хотела выходить из автобуса, в итоге - сломала телефон контролера, - отмечено в сообщении.

На видео девушка отказывается покидать салон по просьбе контролера. И весьма враждебно отвечает. Судя по всему, она все-таки вышла на следующей остановке.

Комментаторы решительно не поддерживают поведение девушки, отмечая, что из-за таких и усиливают карантин.

Это не первый инцидент. На днях алматинец, ехавший в автобусе без маски, извинился после вмешательства акимата.


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