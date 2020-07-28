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Неизвестные "заминировали" более 20 объектов в Москве

Поступают анонимные сообщения с угрозами взрыва в больницах и других административных зданиях

Фото : Pixabay28 июля 2020, 13:38

Специалисты проверяют анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Поступают анонимные сообщения от неизвестных с угрозами взрыва в больницах и других административных зданиях. В настоящий момент таких объектов насчитывается более 20, - сказал собеседник агентства, добавив, что на места для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".


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