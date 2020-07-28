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Выдвигавшийся в Президенты Казахстана ученый скончался на 60-м году жизни

О кончине Дуамбекова сообщила на своей странице в Facebook его супруга.

Фото : Facebook28 июля 2020, 13:50

Скончался общественный деятель, эколог, экс-кандидат в Президенты Казахстана на выборах в 2011 году Мусагали Дуамбеков, передает zakon.kz.

О кончине Дуамбекова сообщила на странице в Facebook его супруга. Причины смерти не уточняются.

Доктор технических наук, профессор Дуамбеков был известен как руководитель Международной академии экологии, являлся президентом общественной организации "Народный антикоррупционный комитет", Изобрел и запатентовал генератор водородного топлива. Мусагали Дуамбеков выдвигался кандидатом в Президенты Казахстана на выборах в 2011 году. Успешно сдав экзамен на знание казахского языка, он решил снять свою кандидатуру.


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