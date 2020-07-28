Повысят ли тариф на отопление и горячую воду в Алматы

Нынешний тариф действует до 2022 года.

Станут ли жильцы многоквартирных домов Алматы больше платить за отопление, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети" в ходе отчета за первое полугодие 2020 года, передает zakon.kz.

По данным представителей АлТС, предприятие с момента утверждения пятилетнего тарифа (с 2017 года) ежегодно показывает отрицательный результат, который приводит к росту кредиторской задолженности перед теплоисточниками (АО "АлЭС" и ТОО "АТКЭ").

Основной причиной отрицательного финансового результата предприятия является, с одной стороны, несоответствие действующего тарифа фактическим затратам, а с другой стороны, сдерживание роста тарифа. К примеру, по причине изменения доли покупки тепловой энергии у теплоисточников, снижения количества потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, в результате завершения проекта приборизации в городе, увеличения статьи затрат налоги по причине приема на баланс предприятия вновь вводимых в эксплуатацию или передаваемых на баланс сетей). Соответственно, предприятием не планируется снижение тарифа, пересмотр тарифа будет осуществляться в соответствии с Правилами формирования тарифов в 2022 года, то есть по окончании действия пятилетнего тарифа, утвержденного Приказом №23-ОД от 21 февраля 2017 года, - отметили в отчете.

На текущий момент приказом от 18.03.2020 года для ТОО "АлТС" введен временно компенсирующий тариф сроком на один год с 1 мая 2020 года.

Напомним, ранее во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева от 23 марта 2020 года в целях принятия антикризисных мер и поручения Департамента КРЕМ МНЭ РК по Алматы, ТОО "АлТС" утвердил внутренними приказами от 3 апреля 2020 года сниженные тарифы по услуге снабжения тепловой энергией на горячее водоснабжение и платы за горячее водоснабжение для группы потребителей "Население" в период действия ЧП и карантина, со вводом в действие с 1 апреля 2020 года, без снижения тарифов теплоисточников. Возмещение по оплате за услуги теплоснабжения СУСН на сумму 349 млн тенге.

Добавим, что за первое полугодие 2020 года силами ТОО "АлТС" потребителям установлено 972 счетчика горячей воды.

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