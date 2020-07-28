Сразу в нескольких регионах закрываются провизорные и инфекционные стационары

На данный момент в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и 1 инфекционный стационар.

В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места, передает zakon.kz.

На данный момент в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и 1 инфекционный стационар, с общей численностью коек - 1 070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах (на 855 мест), - сообщили в министерстве здравоохранения.

Так, закрыты:

Актюбинская область - общежитие ЗКГМУ на 300 коек;

Атырауская область - общежитие Курмангазинского агарно-технического колледжа (30 коек),

Жылойский противотуберкуоезный диспансер (10 коек),

Атырауская областная больница (200 коек);

Карагандинская область - законсервированы с оснащением гостиница «Турист» при областном кардиоцентре (100 коек), общежитие КарГТУ при областном центре психического здоровья (100 коек);

город Нур-Султан - городской центр психического здоровья (инфекционный стационар на 230 коек);

город Шымкент - областной детский реабилитационный центр (на 100 коек).

Сокращено количество коек:

Мангистауская область - Мангистауская областная больница (на 150 коек), Жанаозен городская больница (на 100 коек), Бейнеуская больница (на 30 коек), Тупкараганская районная больница (на 25 коек), Мангистауская районная больница (на 50 коек);

Павлодарская область - госпиталь им. Султанова на базе АО "Санаторий "Мойылды" (на 500 коек).



Как отметили в Минздраве, в остальных областях и в Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа.

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