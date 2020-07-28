Вероятность шторма 80-100 %.

29 июля штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области днем на юге ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. В Нур-Султане ожидается гроза.

В Жамбылской области утром и днем местами ожидается гроза. 29-31 июля местами ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе днем 29-30 июля ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 29-30 июля местами ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром местами туман. Днем 29, сутки 30 июля ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с, днем 30 июля порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 30 июля ожидается гроза, град. Днем 29-30 июля ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области днем местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Вероятность шторма 80-100 %.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!