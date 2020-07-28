Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В августе казахстанцы смогут улететь в Таиланд и Грузию

С 3 августа в стране планируют начать смягчать карантинные меры.

Фото : pikabu.ru28 июля 2020, 16:48

Казахстан планирует запустить рейсы в Таиланд и Грузию. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что с 20 июня было открыто международное авиасообщение в Турцию и Южную Корею. Только в период с 20 июня по 4 июля более 600 казахстанцев успели отдохнуть в Турции.

К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, рейсы в Турцию были временно приостановлены. Но сейчас, с учетом улучшения эпидемиологической обстановки, прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщений с другими странами, в том числе в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и Грузию, - сообщил Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.

Напомним, с 3 августа в Казахстане начнут смягчать карантинные меры.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты