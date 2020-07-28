В августе казахстанцы смогут улететь в Таиланд и Грузию
С 3 августа в стране планируют начать смягчать карантинные меры.
Фото : pikabu.ru28 июля 2020, 16:48
Казахстан планирует запустить рейсы в Таиланд и Грузию. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz.
Он напомнил, что с 20 июня было открыто международное авиасообщение в Турцию и Южную Корею. Только в период с 20 июня по 4 июля более 600 казахстанцев успели отдохнуть в Турции.
К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, рейсы в Турцию были временно приостановлены. Но сейчас, с учетом улучшения эпидемиологической обстановки, прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщений с другими странами, в том числе в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и Грузию, - сообщил Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.
Напомним, с 3 августа в Казахстане начнут смягчать карантинные меры.
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