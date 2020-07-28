Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в регионах

В целом, ситуация стабилизируется.

Акимы городов и областей доложили Токаеву ситуацию о санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает zakon.kz.

Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растет количество вылеченных пациентов.

В целом, ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий.

Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами, - написал Уали.

Накануне министр здравоохранения Алексей Цой заявил о возможном смягчении карантина с 3 августа.

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