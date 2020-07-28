Кому разрешат отдыхать на Алаколе и в Боровом

Пропускать на блокпостах будут тех, кто предоставит документ о бронировании и справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков рассказал, кому разрешат отдыхать на озере Алаколь и в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством культуры и спорта совместно с акиматами регионов была обсуждена возможность внесения некоторых дополнений в постановления санитарных врачей. Так, по курортным зонам, расположенным на побережье озера Алаколь со стороны Алматинской области и Щучинско-Боровской местности достигнуты определенные решения. В частности, разрешается прием отдыхающим по заранее оплаченным броням в местах проживания, имеющих соответствующие акты, выданные службой контроля качества и безопасности товаров и услуг. Отдохнуть там можно будет с учетом ранее предусмотренных требований по наличию справки ПЦР-теста на одного члена семьи, - сообщил Дастан Распекав, подчеркивая, что людей будут пропускать на блокпостах строго по предоставлению документа о бронировании.

Отметим, всего с начала купального сезона на вышеперечисленных зонах отдыха успели отдохнуть 350 тысяч человек.

Ранее председатель Комитета индустрии туризма МКС сообщил о возобновлении международных рейсов в Таиланд и Грузию.

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