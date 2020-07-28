Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Почему общественные пляжи закрыли, а платные нет

На общественных пляжах, которые народ посещает массово, санитарные нормы не соблюдается. В связи с этим и были введены данные ограничения.

Фото : almaty.tv28 июля 2020, 17:07

В Мангистау работают только платные пляжи, потому как на общественных пляжах обеспечить соблюдение санитарных норм очень сложно. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос стоит именно в организованном отдыхе. Общественные пляжи, которые народ посещает массово, там санитарные нормы не соблюдаются, в связи с чем данные ограничения были введены. Что касается пляжей, непосредственно находящихся на территории курортных зон, в частности, объектов размещения туристов, то в данном случае руководителями этих объектов обеспечивают все необходимые меры предосторожности с соблюдением предусмотренных алгоритмов. Это связано с расстоянием, маркировкой отдыхающих лиц, зон по очереди, и кроме того, расстояние по шезлонгам предусмотрено определенное, - сообщил он.

По его словам, на общественных пляжах такие нормы "тяжело соблюдать и контролировать". Хотя непонятно, почему этой работой не могут заниматься акимат и службы, отвечающие за общественные пляжи.

Отвечая на вопрос, чиновник также заверил, что "ограничений по количеству отдыхающих из одной семьи в местах размещения нет".

Там есть требования, предусмотренные алгоритмом с учетом соблюдения эпидемиологических норм. Но ограничений по количеству людей из одной семьи в них нет, - пояснил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты