Почему общественные пляжи закрыли, а платные нет

На общественных пляжах, которые народ посещает массово, санитарные нормы не соблюдается. В связи с этим и были введены данные ограничения.

В Мангистау работают только платные пляжи, потому как на общественных пляжах обеспечить соблюдение санитарных норм очень сложно. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос стоит именно в организованном отдыхе. Общественные пляжи, которые народ посещает массово, там санитарные нормы не соблюдаются, в связи с чем данные ограничения были введены. Что касается пляжей, непосредственно находящихся на территории курортных зон, в частности, объектов размещения туристов, то в данном случае руководителями этих объектов обеспечивают все необходимые меры предосторожности с соблюдением предусмотренных алгоритмов. Это связано с расстоянием, маркировкой отдыхающих лиц, зон по очереди, и кроме того, расстояние по шезлонгам предусмотрено определенное, - сообщил он.

По его словам, на общественных пляжах такие нормы "тяжело соблюдать и контролировать". Хотя непонятно, почему этой работой не могут заниматься акимат и службы, отвечающие за общественные пляжи.

Отвечая на вопрос, чиновник также заверил, что "ограничений по количеству отдыхающих из одной семьи в местах размещения нет".

Там есть требования, предусмотренные алгоритмом с учетом соблюдения эпидемиологических норм. Но ограничений по количеству людей из одной семьи в них нет, - пояснил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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