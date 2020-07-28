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В Атырау закрывают карантинные места

Напомним, в Атырау в борьбе с пандемией задействовано более 2000 медицинских работников.

Фото : 24.kz28 июля 2020, 17:35

В Атырау закрывают карантинные места. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров, сообщает zakon.kz.

- Сейчас будут закрываться карантинные места. Остаются только провизорные и инфекционные стационары. В связи с позитивными изменениями в эпидемиологической ситуации, основные усилия поступают на мобильные группы поликлиник. Изначально было создано 61 мобильных бригад. В настоящее время, их количество возросло до 77. Количество мобильных групп и в дальнейшем будет увеличиваться, - отметил Нурлыбек Кабдыкапаров.

Напомним, в Атырау в борьбе с пандемией задействовано более 2000 медицинских работников. Вместе с тем, только недавно в Атырауской области медицинская отрасль пополнилась 55 молодыми специалистами.

Ранее сообщалось, что 120 молодых специалистов будут вовлечены в сферу здравоохранение региона.


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