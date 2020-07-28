В ВОЗ не нашли подтверждений сезонности коронавируса

Системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса.

Сезонный характер коронавируса COVID-19 пока не находит подтверждения. Об этом сказала на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса, как в Северном, так и Южном полушарии, - сказала Харрис.

Харрис подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция.

Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу, - пояснила она.

Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием.

Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом, - отметила представитель ВОЗ.

Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии, - добавила она.

ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это "поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса", констатировала Харрис.

Она пояснила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй. По ее словам, следует ожидать "одной большой волны", которая будет "то увеличиваться, то несколько снижаться".

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