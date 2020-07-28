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Участников "Дома-2" хотят отправить в космос

Отправка в космос ракеты с участниками станет первой в истории телевидения.

Фото : riafan.ru28 июля 2020, 18:31

Участников скандального телепроекта "Дом-2" планируют отправить в космос, сообщает zakon.kz.

Это должно было когда-то случиться! "Дом-2" запускает в космос ракету с участниками проекта. Как тебе такое, Илон Маск? "Дом-2" - проект легенда, угнаться за которым не под силу ни одному телевизионному продукту в мире. Реалити, которое существует в режиме нон-стоп на протяжении 16 лет и уже само по себе является рекордом на ТВ, решило взять новую высоту. Создатели планируют запустить в космос участников популярной телестройки. Это событие станет беспрецедентным! - говорится в сообщении телеканала ТНТ.

На днях на Поляне появилась 22-метровая ракета (копия космического корабля), в которой будут проводиться тренировки для полета в космос. Гигантский летательный аппарат установили прямо рядом с домом участников проекта на площадке "Дома-2" в Новой Москве.

В мае 2020 года американский предприниматель, инженер, изобретатель и миллиардер Илон Макс отправил на МКС свою пилотируемую космическую ракету с двумя астронавтами NASA на борту. Это событие стало настоящим прорывом в области космического туризма, показав, что он может стать вполне реальным в ближайшее время.


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