В 2021 году планируется начать реализацию 32 проектов.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

О проведенной центральными государственными органами и акиматом Кызылординской области работе по выработке предложений для решения актуальных проблем социально-экономического развития региона доложили Первый Заместитель Премьер-Министра РК А. Смаилов и аким области Г. Абдыкаликова. С комментариями выступили министры национальной экономики Р. Даленов, индустрии и инфраструктурного развития – Б. Атамкулов, здравоохранения – А. Цой и руководители других центральных государственных органов.

Рабочей группой по вопросам развития Кызылординской области поддержано 79 проектов на 100 млрд тг. В текущем году в регионе планируется финансирование 42 проектов на 15,6 млрд тг. Перечень проектов включает начало реконструкции Кызылординского гидроузла, развитие систем водоснабжения и электроснабжения в гг. Кызылорда, Аральск и в п.Теренозек, предоставление государственных грантов молодым предпринимателям и увеличение микрокредитования в рамках «ДКБ-2025», продолжение строительства новой магистральной улицы в г. Кызылорда и др.

Министерством образования и науки в рамках обеспечения компьютерной техникой учащихся из семей, относящихся социально-уязвимым слоям населения, за счет резерва Правительства предполагается приобрести компьютерную технику (компьютеры, ноутбуки, планшеты и модемы) для 34,7 тысяч учащихся области.

В 2021 году планируется начать реализацию 32 проектов, в том числе развитие систем водоснабжения населенных пунктов Акбасты, Токабай, Абай, Торетам, Жанкожа батыр, Майдаколь и г. Байконыр, модернизация Кокаральской дамбы, водохранилищ Кумискеткен и Каракузяк, а также усовершенствование ирригационных систем, строительство газопровода и внутриквартальных газовых сетей в п. Жалагаш, строительство жилья и соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры, включая пять 50-ти квартирных жилых домов в г. Байконур и др.

Как ожидается, указанные меры дадут ощутимый социально-экономический эффект для развития региона, в том числе рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест.

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