"Дискриминационный платеж": бизнес обратился к Президенту РК из-за утильсбора

Предприниматели считают, что нужно пересмотреть методику расчета ставки утильсбора, чтобы сделать его обоснованным и справедливым.

Участники кабельного рынка Казахстана опубликовали в Facebook обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву по поводу планируемого введения 5%-ного утилизационного сбора на кабельно-проводниковую продукцию, сообщает zakon.kz.

Предприниматели выступают не за отмену самого сбора, а его изменение. В нынешнем виде, говорится в письме, он выражает позицию лишь заинтересованной стороны – Ассоциации кабельных заводов Казахстана, которая может стать главным получателем выгод от сбора.

Авторы письма отмечают противоречие: взимать сбор планируют со всех продавцов кабельной продукции, а возвращать его – только "избранным", активным лоббистам сбора. Участники рынка считают, что развитие отрасли будет невозможно и ограничится обогащением отдельных компаний. Обоснование для ввода утильсбора и исследование рынка кабельной продукции базируется на недостоверных данных.

Мы, участники кабельного рынка, не видим никакой защиты от импорта, но видим желание уничтожить конкурентов внутри страны. Мы не видим оснований оплачивать дискриминационный платеж, привязанный к цене реализации кабеля, не имеющий под собой никаких логических и законных обоснований, – говорится в письме.

Предприниматели считают, что нужно пересмотреть методику расчета ставки сбора. Например, в России его считают не по цене товара, а по тоннам.

Авторы письма отмечают, что только 24% кабельной продукции производят в стране. В таких условиях рост цен неизбежен. Импортеры будут вынуждены повысить цены на кабель на 7-8%, чтобы восстановить рентабельность. Это может привести к росту расходов потребителей на 8 млрд тенге в год. Основные убытки понесут сами граждане и сферы строительства и электроэнергетики.

Просим Вас дать распоряжение Правительству о приостановлении введения утильсбора на кабельную продукцию в Казахстане. (…) В условиях пандемии COVID-19 принятие подобного дискриминационного платежа будет губительным как для бизнеса, так и для экономики Казахстана в целом, – подытожили авторы обращения.

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