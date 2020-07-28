Трамп в шутку предложил переложить вину за протесты в США на Россию

Он обратился к члену Палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пошутил о "вине" России в происходящих в его государстве беспорядках, передает zakon.kz.

Глава Белого дома опубликовал твит, в котором обратился к члену Палаты представителей США Джерри Надлеру, назвавшему мифом насилие со стороны приверженцев движения "Антифа". По мнению Трампа, члены этой организации являются "анархистами", а их деятельность противозаконна.

Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!, - написал Трамп.

Трамп неоднократно говорил о причастности движения "Антифа" к массовым беспорядкам, а в конце мая заявил, что США признают его террористической организацией.

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