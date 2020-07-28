Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Трамп в шутку предложил переложить вину за протесты в США на Россию

Он обратился к члену Палаты представителей.

Фото : Pixabay28 июля 2020, 21:39

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пошутил о "вине" России в происходящих в его государстве беспорядках, передает zakon.kz.

Глава Белого дома опубликовал твит, в котором обратился к члену Палаты представителей США Джерри Надлеру, назвавшему мифом насилие со стороны приверженцев движения "Антифа". По мнению Трампа, члены этой организации являются "анархистами", а их деятельность противозаконна.

Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!, - написал Трамп.

Трамп неоднократно говорил о причастности движения "Антифа" к массовым беспорядкам, а в конце мая заявил, что США признают его террористической организацией.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты