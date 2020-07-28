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Ученый доказал связь между коррупцией в стране и ожирением министров

Нейросеть помогла установить корреляцию между индексом массы тела членов правительства и индикаторами восприятия коррупции.

Фото : Pixabay28 июля 2020, 23:33

Социолог из французской бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски провел исследования, в котором доказал связь между коррупцией в стране и индексом массы тела членов ее правительства. Его статья опубликована в журнале Economics of Transition and Institutional Change, передает zakon.kz.

Ученый использовал в своем исследовании уровня коррупции фотографии министров и нейросеть. Блаватски запрограммировал и обучил нейросеть оценивать индекс массы тела (ИМТ) человека по фотографии, а затем "пропустил" через нее снимки 299 министров из 15 современных государств, постсоветских республик. Полученные цифры социолог сопоставил с пятью различными оценками уровня восприятия коррупции в этих странах, в том числе с данными Transparency International и Всемирного банка.

Наименьший ИМТ отмечен у членов правительств Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии - государств, уровень коррупции в которых считается минимальным на всем постсоветском пространстве. В то же время, в таких странах, как Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, министры отличаются высокими показателями ИМТ.

Медианный индекс массы тела министров высоко коррелирует со всеми пятью признанными индикаторами восприятия коррупции. Скрытая политическая коррупция становится видимой в буквальном смысле - на фотографиях высших политических деятелей, - пишет Блаватски.

Автор указывает на ситуацию с Арменией: после смены правительства Сержа Саргсяна более "стройным" кабинетом Пашиняна в 2018 году индексы коррупции в этой стране показали существенное снижение.


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