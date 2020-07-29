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На Кульджинском тракте насмерть сбили мужчину

Инцидент произошел на неосвещенном участке дороги.

Фото : zakon.kz29 июля 2020, 01:29

Неподалеку от Алматы, на "Кульджинской трассе" автомобиль сбил человека, передает корреспондент zakon.kz.

На Кульджинском тракте, в сторону города двигался автомобиль Hyundai Elantra. Подъезжая к АЗС, и неожиданно для водителя, на неосвещенном участке дороги, перед ним выбежал на проезжую часть мужчина. Водитель полностью сдавил тормоз, чему свидетельствует тормозной след, но не смог уйти от столкновения и сбил пешехода, которого протащил несколько десятков метров. Автомобиль развернуло поперек дороги. Мужчину отбросило еще дальше.

От полученных травм пешеход скончался до приезда кареты скорой помощи. По всей видимости, водитель превышал скоростной режим, так как остановился не сразу, также на это указывают повреждения на авто.

Мужчина выбежал из деревьев, за которыми были поля и никаких жилых массивов.


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