Под Алматы фура насмерть сбила мужчину на неосвещенной трассе

4 февраля 2026 года на неосвещенной трассе Алматы – Астана произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

При движении в сторону Алматы на 59-м км фура Man совершила наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как известно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. К тому же трасса освещается лишь от фар проезжающих машин. По словам водителя, пешехода он заметил в последний момент. К сожалению, избежать наезда водителю не удалось.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП уточнили, что зарегистрировано уголовное дело.

"По предварительным данным, 44-летний водитель грузового транспортного средства допустил наезд на 53-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте". Пресс-служба ДП Алматинской области

Теперь проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего

Также известно, что в Алматы вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Авария случилась на проспекте Назарбаева, напротив Французского дома, на участке между улицами Сатпаева и Абая.