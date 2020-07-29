1544 новых случая коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 86 192.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1544 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 784,
- бессимптомных носителей - 760.
Всего в стране подтверждено 86 192 случаев, из них:
в городе Алматы - 11236(+271),
в городе Нур-Султан -10570(+250),
в Атырауской области - 10111(+58),
в Карагандинской области - 8305(+129),
в ВКО - 5864(+193),
в ЗКО - 5560(+80),
в городе Шымкент - 4784(+51),
в Алматинской области - 4188(+73),
в Жамбылской области - 3391(+52),
в Павлодарской области - 2987(+50),
в Актюбинской области - 2980(+22),
в СКО - 2912(+63),
в Кызылординской области -2859(+52),
в Мангистауской области - 2792(+49),
в Туркестанской области - 2698(+35),
в Костанайской области - 2482(+65),
в Акмолинской области - 2473(+51).
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