1544 новых случая коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 86 192.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1544 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 784,

- бессимптомных носителей - 760.

Всего в стране подтверждено 86 192 случаев, из них:

в городе Алматы - 11236(+271),

в городе Нур-Султан -10570(+250),

в Атырауской области - 10111(+58),

в Карагандинской области - 8305(+129),

в ВКО - 5864(+193),

в ЗКО - 5560(+80),

в городе Шымкент - 4784(+51),

в Алматинской области - 4188(+73),

в Жамбылской области - 3391(+52),

в Павлодарской области - 2987(+50),

в Актюбинской области - 2980(+22),

в СКО - 2912(+63),

в Кызылординской области -2859(+52),

в Мангистауской области - 2792(+49),

в Туркестанской области - 2698(+35),

в Костанайской области - 2482(+65),

в Акмолинской области - 2473(+51).

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