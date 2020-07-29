Сибирь в огне: как пожар в РФ может отразиться на экологии Казахстана

Охвачено 3 крупных региона, по всей России - больше 200 очагов.

Природные пожары, выжегшие гектары насаждений прошлым летом, снова вернулись, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

По всей России - более 200 очагов. Из-за изменения климата пожары охватили даже Арктику. Впервые полыхают леса в Якутии. Там чуть не сгорел целый поселок. Десятки сотрудников авиалесохраны прибыли на Чукотку. Населенный пункт спасли, но пламя в общем охватило больше 40 тысяч гектаров, остановить распространение пока не получается.

Задействована группировка сил и средств – более 3,5 тысяч личного состава специалистов лесопожарной охраны, 500 единиц техники, 98 воздушных судов на мониторинге тушения. Дополнительно федеральный резерв авиалесоохраны задействован в количестве 500 человек, - рассказал заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

В Воронеже загорелся сосновый бор, его тушили несколько часов. В Пермском крае сразу несколько крупных пожаров. В Свердловской области, там уже больше недели горит природный заповедник "Денежкин камень". Жители близлежащих городов задыхаются от гари. Пожарные стараются предотвратить верховой пожар, которого так боялись у нас в Каркаралинске в прошлом августе.

Одной маленькой искры достаточно для того, чтобы пожар перекинулся наверх, и при малейшем дуновении ветра "свечка" из дерева превратится в масштабный пожар, и огонь может распространиться на сотни гектаров леса.

Переживают и казахстанцы. В прошлом году из-за российских пожаров, охвативших больше 1 млн гектаров леса, в казахстанские города пришел смог.

Если сухость и жара сохранятся в России, именно они являются причиной пожаров, то вполне можно ожидать что пожары будут продолжаться, их пик еще не пройден, и дым-смог придет в Казахстан при наихудших вариантах, наверное, в августе, - рассказала директор карагандинского экомузея Айгуль Маликова.

Но с учетом того, что масштабы пожаров в России в этом году меньше, чем в предыдущем, можно надеяться, что дышать казахстанцам будет не так тяжело, как прошлым летом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!